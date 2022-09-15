Россияне снова ударили ракетами по Кривому Рогу: прилет в районе гидротехнических сооружений
Во время воздушной тревоги Кривой Рог снова испытал ракетные удары
Эту информацию подтвердил руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений" – написал он.
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14 сентября россияне нанесли 8 ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате обстрела было повреждено гидротехническое сооружение, река Ингулец вышла из берегов.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город.
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Глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко рассказал, что после российского ракетного удара по гидросооружениям в Кривом Роге не будет затоплений и прекращения водоснабжения.
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Жительница Кривого Рога Анжелика Ковалева рассказала, что после обстрелов люди замечают поднятие уровня воды в реке Ингулец.
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Оперативное командование "Юг" сообщило, что Кривой Рог обстреляли семью крылатыми ракетами "Искандер" и "Калибр", повредили гидротехнический объект, транспортную инфраструктуру.
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15 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал терактом и военным преступлением ракетный удар России по дамбе в Кривом Роге.
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В результате российского удара по дамбе в Кривом Роге подтоплено 112 подворий, почти 5 тыс. человек не имеют воды. В ОВА призывают местных эвакуироваться
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