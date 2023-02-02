Дневной обстрел центра Краматорска: 5 раненых, повреждены поликлиника, школа и дома
Днем 2 февраля российские войска обстреляли центр города Краматорск Донецкой области. В результате 5 мирных жителей ранены, повреждены поликлиника, школа и дома
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко .
"Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!" – написал мэр в 12:29.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко пишет, что враг попал по жилой застройке в центре города.
"Краматорск снова вздрогнул от взрывов - россияне нанесли еще два ракетных удара", - информирует глава ОВА.
Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила в эфире Еспресо.TV о пяти раненых в результате ракетного удара по городу.
"Две ракеты прилетели в Краматорск, тип ракеты пока устанавливается. По меньшей мере пять человек получили ранения, повреждены многоэтажки", - рассказала Игнатченко.
Также пресс-секретарь сообщила, что пострадала детская поликлиника.
"Россияне наносят ущерб именно гражданскому населению. Целят по центру города", - подчеркнула Игнатченко.
Также Павел Кириленко написал, что повреждено 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, гаражи и автомобили.
На месте работают правоохранители, спасатели и коммунальные службы.
"Оккупанты не оставят в покое Донетчину, пока мы не выгоним их прочь с нашей земли. К тому времени все гражданские должны эвакуироваться из области - это вопрос жизни и смерти", - отмечает глава ОВА.
- Вечером в среду, 1 февраля, российские захватчики ракетным ударом разрушили жилой дом в Краматорске – есть жертвы и раненые. Российской ракетой разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома. Деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены. Травмировано 18 человек, из них 8 госпитализированы.
- За минувшие сутки, 1 февраля, российские войска убили трех мирных жителей, не менее 22 получили ранения разной степени тяжести.
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