Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко .

"Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!" – написал мэр в 12:29.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко пишет, что враг попал по жилой застройке в центре города.

"Краматорск снова вздрогнул от взрывов - россияне нанесли еще два ракетных удара", - информирует глава ОВА.

Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила в эфире Еспресо.TV о пяти раненых в результате ракетного удара по городу.

"Две ракеты прилетели в Краматорск, тип ракеты пока устанавливается. По меньшей мере пять человек получили ранения, повреждены многоэтажки", - рассказала Игнатченко.

Также пресс-секретарь сообщила, что пострадала детская поликлиника.

"Россияне наносят ущерб именно гражданскому населению. Целят по центру города", - подчеркнула Игнатченко.

Также Павел Кириленко написал, что повреждено 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, гаражи и автомобили.

На месте работают правоохранители, спасатели и коммунальные службы.

"Оккупанты не оставят в покое Донетчину, пока мы не выгоним их прочь с нашей земли. К тому времени все гражданские должны эвакуироваться из области - это вопрос жизни и смерти", - отмечает глава ОВА.

Вечером в среду, 1 февраля, российские захватчики ракетным ударом разрушили жилой дом в Краматорске – есть жертвы и раненые. Российской ракетой разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома. Деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены. Травмировано 18 человек, из них 8 госпитализированы.

За минувшие сутки, 1 февраля, российские войска убили трех мирных жителей, не менее 22 получили ранения разной степени тяжести.