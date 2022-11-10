Россияне снова убили в Донецкой области трех гражданских, ранили двенадцать
Российская армия в Донецкой области продолжает отбирать жизнь у гражданских и наносить им увечья
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Россияне пополнили 9 ноября список своих жертв в Донецкой области. В частности, стало известно еще о трех убитых гражданских: двоих в Бахмуте и одном в Павловке. Кроме того, в Яровой правоохранители нашли тела пяти украинцев, убитых захватчиками во время оккупации. Еще 12 человек в Донецкой области ранены.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, - говорит Павел Кириленко. - Но каждый военный преступник будет наказан!"
- В Ямполе в Донецкой области 7 ноября нашли тела еще четырех убитых россиянами во время оккупации гражданских
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