Россияне снова убили в Донецкой области трех гражданских, ранили двенадцать

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Россияне пополнили 9 ноября список своих жертв в Донецкой области. В частности, стало известно еще о трех убитых гражданских: двоих в Бахмуте и одном в Павловке. Кроме того, в Яровой правоохранители нашли тела пяти украинцев, убитых захватчиками во время оккупации. Еще 12 человек в Донецкой области ранены.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, - говорит Павел Кириленко. - Но каждый военный преступник будет наказан!"

В Ямполе в Донецкой области 7 ноября нашли тела еще четырех убитых россиянами во время оккупации гражданских

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