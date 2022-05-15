Россияне снова обвинили Украину в обстрелах Белгородской области

Об этом Гладков написал в telegram.

По его словам, село Середа Шебекинского городского округа якобы было обстреляно с территории Украины. Губернатор утверждает, что один мирный житель получил осколочное ранение. ⠀

Более подробную информацию он пообещал предоставить позже.

4 марта в селе Теткино, расположенном на территории Курской области Российской Федерации, взорвался склад с боеприпасами.

1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе.

В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили , что проводят оборонную операцию.

27 апреля в Белгородской области также прогремели несколько взрывов, местный губернатор заявил о пожаре на складе боеприпасов.

В ночь на 14 мая в Белгородской области в РФ были слышны взрывы в небе .

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