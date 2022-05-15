Россияне снова обвинили Украину в обстрелах Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Середа якобы обстрелялось с территории Украины
Об этом Гладков написал в telegram.
По его словам, село Середа Шебекинского городского округа якобы было обстреляно с территории Украины. Губернатор утверждает, что один мирный житель получил осколочное ранение. ⠀
Более подробную информацию он пообещал предоставить позже.
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