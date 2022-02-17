Россияне снова обстреляли Станицу Луганскую: горели два частных дома, поврежден газопровод, в части поселка нет света
В четверг, 17 февраля, российские оккупационные войска в 21:00 начали обстрел поселка городского типа Станица Луганская, он длился около 15 мин, пострадавших нет
Об этом в эфире "Право на власть" заявил командующий ООС Александр Павлюк.
Павлюк сообщил, что в результате обстрелов было попадание в два гражданских дома, они загорелись. Поврежден также газопровод. Пожар удалось локализовать.
"Из-за обстрела в большей части населенного пункта нет света, горят два частных дома на пересечении улиц Ватутина и Магистральной. Украинская сторона направила запрос на режим тишины - и сторона его подтвердила, спасатели выехали тушить дома. Пострадавших нет", - сообщал ранее руководитель Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберт Зинченко "Бабелю".
Как отметил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщение о попадании из тяжелого оружия в дом по адресу ул. Магистральная, 8 поступило в 21:24.
Напомним, что утром 17 февраля российские окупанты обстреляли Станицу Луганскую, в результате чего снаряды попали в детский сад. В результате обстрела трое работников получили контузии. Также россияне повредили линии электропередачи.
По состоянию на 22.00 17 февраля российские оккупационные войска 50 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены украинский военный и двое гражданских, еще один военный получил боевое травмирование, трое мирных жителей испытали контузии.
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