Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

Согласно сообщению, с 08:40 до 08:45 было зафиксировано три прихода, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Порохонь Сумской области.

С 09:20 до 09:25 зафиксированы повторные приходы в районе этого населенного пункта.

"С 09:35 до 09:50 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Сеньковка (Черниговщина, - ред.), - говорится в сообщении.

С 11:15 до 11:40 было зафиксировано семь приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Студенок, что на Черниговщине.

О пострадавших прессслужба ОК "Север" не сообщает. Относительно разрушений также нет информации.