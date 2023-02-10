Россияне снова обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины по артиллерии
Российские оккупанты 10 февраля в очередной раз обстреляли пограничные районы Черниговской и Сумской областей из минометов и ствольной артиллерии
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
Согласно сообщению, с 08:40 до 08:45 было зафиксировано три прихода, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Порохонь Сумской области.
С 09:20 до 09:25 зафиксированы повторные приходы в районе этого населенного пункта.
"С 09:35 до 09:50 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Сеньковка (Черниговщина, - ред.), - говорится в сообщении.
С 11:15 до 11:40 было зафиксировано семь приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Студенок, что на Черниговщине.
О пострадавших прессслужба ОК "Север" не сообщает. Относительно разрушений также нет информации.
- 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами : в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО.
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