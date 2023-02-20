Россияне снова обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии: зафиксировано 20 приходов
Утром 20 февраля российские оккупанты снова обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии. Зафиксировано 20 приходов
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"С 10:25 до 10:50 сообщили о 3 приходах, вероятно, из САУ, в районе н.п. Елино", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры также нет информации.
"С 11:00 до 11:35 сообщили о 17 приходах, вероятно, из САУ, в районе н.п. Сеньковка", - сообщили в ОК "Север".
Здесь тоже без потерь.
- 14 февраля кафиры атаковали Черниговщину из минометов.
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