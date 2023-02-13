Россияне снова обстреляли Херсон: погиб работник одного из местных предприятий
Оккупанты 13 февраля в очередной раз обстреляли Херсон. Российский обстрел унес жизнь работника одного из местных предприятий
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Войска РФ сегодня снова поливали город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий", - говорится в сообщении.
Под завалами находился охранник базы, однако спасти его не удалось. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
- Ранее захватчики повредили железнодорожное полотно на Херсонщине.
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