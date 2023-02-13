Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Войска РФ сегодня снова поливали город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Под завалами находился охранник базы, однако спасти его не удалось. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.