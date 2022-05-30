Россияне снова обстреляли Харьков, есть раненые
Под огонь попали девять улиц
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
30 мая 2022 года российские военные обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оказались девять улиц. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, говорится в сообщении.
В результате обстрела поврежден ряд домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, произошел пожар гаражных боксов площадью около 400 кв.м.
Прокуроры сообщают, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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