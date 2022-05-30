Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

30 мая 2022 года российские военные обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оказались девять улиц. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден ряд домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, произошел пожар гаражных боксов площадью около 400 кв.м.

Прокуроры сообщают, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

30 мая в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса" в Донецкой области.

11 мая в результате российских обстрелов поврежден состав с аммиачной селитрой возле Краматорска.

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