English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне снова нанесли удар по Запорожью: в городе зафиксировали около десяти новых прилетов, - Старух

Россияне снова нанесли удар по Запорожью: в городе зафиксировали около десяти новых прилетов, - Старух

10 октября, 2022 понедельник
02:19
война с Россией

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по городу Запорожье, зафиксировано около десяти новых прилетов

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Очередная вражеская атака! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются", – написал он.

Старух призвал жителей находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

О звуках взрывов в Запорожье СМИ сообщали в 1:52 – через несколько минут после объявления в области воздушной тревоги.

  • Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы . Россияне ударили по объекту инфраструктуры.
  • В ночь на 9 октября враг атаковал жилищный сектор в Запорожье, от чего 14 человек погибли, более 70 пострадали. Среди убитых и раненых – дети. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что от удара одной из тяжелых противокорабельных ракет Ка-22 по обычному 9-этажному жилому дому был разрушен целый подъезд с первого по шестой этаж. "Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Запорожье
Читайте также:
путін путлер
Автор Антин Борковский
9 октября, 2022 воскресенье
Путин и его окружение реально напуганы, – Пионтковский
8 октября, 2022 суббота
Окружение Путина подсказывает ему мягкое отстранение от власти, - Пионтковский
Москва
8 октября, 2022 суббота
Росгвардия заблокировала центр Москвы. Идут аресты военных, - ГУР
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.21
    Покупка 40.21
    Продажа 41.07
  • EUR
    Покупка 38.91
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 октября
02:16
Дмитрий Песков
В кремле заявили, что не знают о предложении Турции провести переговоры с Западом
01:50
вулкан
В Италии проснулся вулкан: в море извергается лава, - Reuters
2022, воскресенье
9 октября
23:29
Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров, - Зеленский
23:05
РФ за сутки обстреляла Сумщину 72 раза: погибла женщина, повреждено аграрное предприятие
22:49
OPINION
Сергей Руденко
Шизофрения Александра Лукашенко
22:42
Обновлено
Россия обстреляла жилой сектор Запорожья: количество погибших возросло до 14, среди них - ребенок
22:39
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Взрыв на Крымском мосту: будет ли ответ со стороны России? Колонка Сергея Згурца
21:59
В Харьковской области ВСУ сбили российский дрон для разведки и корректировки огня
21:54
Байден Шольц
Байден и Шольц обсудили по телефону помощь Украине, энергетический рынок и ядерный шантаж Путина
21:34
ВСУ показали, как артиллерийскими установками "Гвоздика" уничтожают оккупантов на Юге
21:24
Эстония, Швеция и Литва отреагировали на ракетные обстрелы РФ жилых домов в Запорожье
21:15
Обновлено
УПЛ: расписание трансляций и результаты матчей 6-го тура
21:03
Петр Порошенко
"Хотим вооружить штурмовой батальон": Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan
20:59
Обновлено
Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста
20:34
Специалисты починили высоковольтную линию электропередачи ЗАЭС – Днепровская, поврежденную россиянами
20:30
OPINION
Путин – лудоман. Ему просто удалось выиграть Крым в казино
20:11
В Москве у военкоматы забирают бездомных, - правозащитники
20:08
"Вишня на торте": Кинг о том, как РФ называет терроризмом подрыв Крымского моста
20:02
Казахский оппозиционер Аблязов представил "план свержения режима Назарбаева-Токаева" на 20 ноября
20:02
Интервью
После войны США должны серьезно задуматься над гарантиями безопасности Украины, – американский дипломат
19:39
ВСУ показали впервые добытый трофейный минный заградитель россиян "Маруся"
19:37
Каноистка Лузан: благодаря Константину Жеваго и компании Феррэкспо мы можем представлять Украину на Олимпийских Играх
19:27
США
В Конгресс США внесли законопроекты о статусе РФ как государства-спонсора терроризма и признании ее действий в Украине геноцидом
19:09
Эксклюзив
РФ уже не способна выполнять обязательства в клубе диктаторов, она является слабым игроком, - эксперт по безопасности Хара
19:06
В Украине ликвидировали перешедшего на сторону пожарного и полицейского - офицер ВСУ Штефан
18:58
Подоляк и Арахамия ответили на призывы к переговорам с РФ
18:42
Турция предлагает провести переговоры Запада и РФ по Украине, - Milliyet
18:40
OPINION
Потрепанные ветрами, снегами и солнцем маленькие флажки на вроцлавских трамваях
18:17
Интервью
Путин и его окружение реально напуганы, – Пионтковский
18:16
Россияне обстреляли Сумщину из минометов и дрона: погиб человек
18:07
Эксклюзив
путлер шойгу
Отставки Шойгу не будет. Он исполняет роль козла отпущения для Путина, - военный эксперт Мельник
18:06
Эксклюзив
Производительность волонтеров зависит не от донейтов, а от навыков коммуникации, - волонтер Ореста Брит
17:37
Обновлено
В Сумской области россияне утром обстреляли дома, вокзал, электролинии и ранили женщину
17:12
В Луганской области ВСУ освободили семь населенных пунктов
16:59
Военная администрация Херсона работает над восстановлением соцвыплат
16:45
Оккупанты массово вывозят свои семьи из Новой Каховки в Крым, - депутат облсовета Хлань
16:42
Эксклюзив
Из-за усложненного рельефа ВСУ будет тяжело проводить наступление в Крыму, - капитан 1-го ранга запаса ВСУ Рыженко
16:39
Бундестаг
Германия предоставит Украине зимнее оборудование на сумму €11 млн, - Spiegel
16:28
OPINION
Юрий Бутусов
Путин создал открытый конфликт в российском военном руководстве
16:18
У недавно вернувшегося из плена азовца Белого родился сын
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV