Россияне снова нанесли удар по Запорожью: в городе зафиксировали около десяти новых прилетов, - Старух
В ночь на 10 октября российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по городу Запорожье, зафиксировано около десяти новых прилетов
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Очередная вражеская атака! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются", – написал он.
Старух призвал жителей находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
О звуках взрывов в Запорожье СМИ сообщали в 1:52 – через несколько минут после объявления в области воздушной тревоги.
- Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы . Россияне ударили по объекту инфраструктуры.
- В ночь на 9 октября враг атаковал жилищный сектор в Запорожье, от чего 14 человек погибли, более 70 пострадали. Среди убитых и раненых – дети. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что от удара одной из тяжелых противокорабельных ракет Ка-22 по обычному 9-этажному жилому дому был разрушен целый подъезд с первого по шестой этаж. "Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул президент.
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