Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Очередная вражеская атака! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются", – написал он.

Старух призвал жителей находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

О звуках взрывов в Запорожье СМИ сообщали в 1:52 – через несколько минут после объявления в области воздушной тревоги.

Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы . Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

В ночь на 9 октября враг атаковал жилищный сектор в Запорожье, от чего 14 человек погибли, более 70 пострадали. Среди убитых и раненых – дети. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что от удара одной из тяжелых противокорабельных ракет Ка-22 по обычному 9-этажному жилому дому был разрушен целый подъезд с первого по шестой этаж. "Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул президент.

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