Россияне атаковали семью ракетами инфраструктуру Запорожья, есть пострадавшие
Российские оккупационные войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома, из-под завалов достают людей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В результате ударов значительные разрушения получили жилые дома.
К сожалению, есть пострадавшие. Спасатели извлекают людей из-под завалов.
В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев уточнил: "Сегодня рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам, в квартирах которых спали мирные люди".
По его словам, разрушены целые подъезды.
"Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности для встречи людей", - добавил Куртев.
Ранее Старух писал в телеграмме, что в результате вражеских атак возникли пожары в городе.
Местные жители призывали находиться в укрытиях во время тревог.
"Действия врага непредсказуемы. Риск повторных атак есть всегда. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях. Не подходите к окнам. Не фотографируйте последствия прилетов. Не нужно распространять информацию об обстрелах. Берегите друг друга. Нужна максимальная осторожность", – советовал Старух.
В 05:15 он сообщал, что оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры.
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- 4 октября глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "границу" вблизи Васильевки на оккупированной территории Запорожской области. Тогда же в сутки российские захватчики разрушили 26 объектов гражданской инфраструктуры в районе 16 населенных пунктов.
- 5 октября войска России нанесли ракетный удар по городу Запорожье и окрестностям. Погибли два человека.
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