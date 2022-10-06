Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате ударов значительные разрушения получили жилые дома.

К сожалению, есть пострадавшие. Спасатели извлекают людей из-под завалов.

В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев уточнил: "Сегодня рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам, в квартирах которых спали мирные люди".

По его словам, разрушены целые подъезды.

"Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности для встречи людей", - добавил Куртев.

Ранее Старух писал в телеграмме, что в результате вражеских атак возникли пожары в городе.

Местные жители призывали находиться в укрытиях во время тревог.

"Действия врага непредсказуемы. Риск повторных атак есть всегда. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях. Не подходите к окнам. Не фотографируйте последствия прилетов. Не нужно распространять информацию об обстрелах. Берегите друг друга. Нужна максимальная осторожность", – советовал Старух.

В 05:15 он сообщал, что оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры.

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4 октября глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "границу" вблизи Васильевки на оккупированной территории Запорожской области. Тогда же в сутки российские захватчики разрушили 26 объектов гражданской инфраструктуры в районе 16 населенных пунктов.

5 октября войска России нанесли ракетный удар по городу Запорожье и окрестностям. Погибли два человека.

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