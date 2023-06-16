Россияне снова атаковали Херсон: повреждены дома, медицинское и учебное заведение, 6 раненых
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население Херсона. В результате очередной атаки повреждена многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, а также 6 человек получили ранения
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
Отмечается, что 16 июня около 13:00 российские оккупанты начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона.
В результате атаки по городу 6 человек получили ранения. Также частично повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт и линии электропередач.
Фото: Херсонская областная прокуратура
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.
Обстрелы продолжаются.
- За последние сутки россияне совершили 54 обстрела Херсонской области, из них по Херсону было нанесено 10.
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