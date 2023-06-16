Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что 16 июня около 13:00 российские оккупанты начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона.

В результате атаки по городу 6 человек получили ранения. Также частично повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт и линии электропередач.

Фото: Херсонская областная прокуратура

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.

Обстрелы продолжаются.