Россияне снесут Путина за проигрыш войны против Украины, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко считает, что проигрыш в войне с Украиной станет концом для путинского режима
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо"
"Путин играет роль пахана для российского населения и своего окружения. Соответственно, если пахан показывает слабость и проигрывает драку, которую он же начал, то теряет собственный авторитет. Путин ничего не может сделать. Ситуация для него уже вышла из-под контроля", - пояснил Ильенко.
Офицер батальона "Свобода" подчеркнул, что процесс свержения путинского режима уже запущен
"В системе ценностей российского населения Путин начинает терять авторитет. Он показывает слабость. Россияне могут простить своим царям все, что угодно. Они могут простить любое кровавое безумие по отношению к собственному народу. Однако они никогда не прощают слабости своего диктатора. Тем более россияне не прощают поражение в войне. Поэтому именно это может стать движущей силой для свержения путинского режима. Это неизбежный процесс", - добавил он.
- В своем отчете за 24 октября американский Институт изучения войны пишет, что бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин имеет все большее и большее влияние в России. Аналитики подчеркивают, что военная структура, к созданию которой он привлек Игоря Гиркина, в перспективе может угрожать режиму Владимира Путина.
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