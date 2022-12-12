Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Иван Киричевский дал комментарий об увеличении производства ракет оборонно-промышленным комплексом РФ.



"Для начала вспомним, как один деятель в начале марта заявил, что ракеты "калибр" вроде бы иссякли у врага. Но через две-три недели Генштаб ВСУ дал сообщение, что россияне еще тогда перевели производство ракет "калибр" и других крылатых ракет на работу в три смены Очевидно, что именно сейчас в декабре, за 9 месяцев, такая работа в три смены дала россиянам результат, если говорить, что в июне-июле мог быть вопрос о том, что вряд ли противник может восстановить запасы своих высокоточных ракет. то сейчас выходит, что у них есть возможность буквально "с колес" пополнять свои ракетные арсеналы", - отметил Киричевский .



Военный эксперт отметил, что с 18 ноября Минобороны Украины заявляло о темпе производства россиян в 120 ракет типа Х-101 за все время войны, а через три недели после того ГУР МОУ делает заявление по цифре производства противником ракет в два раза больше. И здесь может быть два варианта: либо за эти три недели наша разведка получила более точные данные, позволяющие утверждать, что ракет воздушного базирования в России производится больше, потому что до сих пор считалось, что россияне производят больше морских ракет "калибр".



"Или еще более неприятный для нас момент, что противник мог за последние несколько недель ускорить темпы производства крылатых ракет воздушного базирования. Есть еще тревожная тенденция, что последние два месяца россияне ускорили производство боевых самолетов. До сих пор считалось, что под давлением санкций Россия в принципе не сможет производить военные самолеты, но, к сожалению, немного не так… Выходит за октябрь-ноябрь российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК – ред.) смог дать армии РФ до десяти самолетов Су-24, также суммарно до десяти самолетов Су-30СМ и Су-35С и даже россияне смогли изготовить пять транспортных самолетов Ил-76МД 90. То есть с одной стороны, российский ОПК выполнил контрактные графики заказа, что нельзя назвать работой в чрезвычайном режиме, но нюанс в том, что в предыдущие годы российские самолетостроители стабильно графики поставок срывали, а тут они вдруг начали работать по графику, также и производство крылатых ракет улучшило свои темпы. А теперь, если оказывается, что каждая массированная атака для них – два месячных эквивалента производства только по ракетам Х-101 и "калибр", то это означает, что россияне имеют запас ракет на 3-5 ракетных обстрелов минимум, и что у них нет факторов, которые могли бы их остановить. Даже если окажется, что следующий ракетный удар будет совершенно безрезультативным, то все равно противник имеет ресурс для новых атак, и как минимум до весны мы будем в состоянии постоянной перманентной ракетной угрозы", - пояснил Иван Киричевский .

Ранее Олег Катков, главный редактор Defense Express, отметил, что РФ для производства ракет Х-101 использует американские компоненты, закупаемые на гражданском рынке.

6 декабря в The New York Times сообщили, что российские ракеты были изготовлены за несколько месяцев до ударов по Украине 23 ноября, несмотря на действие санкций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb