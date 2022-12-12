Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне смогли ускорить темпы производства ракет и боевых самолетов за последние два месяца, - военный эксперт
Эксклюзив

Россияне смогли ускорить темпы производства ракет и боевых самолетов за последние два месяца, - военный эксперт

12 декабря, 2022 понедельник
17:05
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что еще 9 месяцев назад в РФ перевели производство ракет "калибр" и других крылатых ракет на работу в три смены и именно сейчас, в декабре, это дало россиянам результат

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Иван Киричевский дал комментарий об увеличении производства ракет оборонно-промышленным комплексом РФ.

"Для начала вспомним, как один деятель в начале марта заявил, что ракеты "калибр" вроде бы иссякли у врага. Но через две-три недели Генштаб ВСУ дал сообщение, что россияне еще тогда перевели производство ракет "калибр" и других крылатых ракет на работу в три смены Очевидно, что именно сейчас в декабре, за 9 месяцев, такая работа в три смены дала россиянам результат, если говорить, что в июне-июле мог быть вопрос о том, что вряд ли противник может восстановить запасы своих высокоточных ракет. то сейчас выходит, что у них есть возможность буквально "с колес" пополнять свои ракетные арсеналы", - отметил Киричевский .

Военный эксперт отметил, что с 18 ноября Минобороны Украины заявляло о темпе производства россиян в 120 ракет типа Х-101 за все время войны, а через три недели после того ГУР МОУ делает заявление по цифре производства противником ракет в два раза больше. И здесь может быть два варианта: либо за эти три недели наша разведка получила более точные данные, позволяющие утверждать, что ракет воздушного базирования в России производится больше, потому что до сих пор считалось, что россияне производят больше морских ракет "калибр".

"Или еще более неприятный для нас момент, что противник мог за последние несколько недель ускорить темпы производства крылатых ракет воздушного базирования. Есть еще тревожная тенденция, что последние два месяца россияне ускорили производство боевых самолетов. До сих пор считалось, что под давлением санкций Россия в принципе не сможет производить военные самолеты, но, к сожалению, немного не так… Выходит за октябрь-ноябрь российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК – ред.) смог дать армии РФ до десяти самолетов Су-24, также суммарно до десяти самолетов Су-30СМ и Су-35С и даже россияне смогли изготовить пять транспортных самолетов Ил-76МД 90. То есть с одной стороны, российский ОПК выполнил контрактные графики заказа, что нельзя назвать работой в чрезвычайном режиме, но нюанс в том, что в предыдущие годы российские самолетостроители стабильно графики поставок срывали, а тут они вдруг начали работать по графику, также и производство крылатых ракет улучшило свои темпы. А теперь, если оказывается, что каждая массированная атака для них – два месячных эквивалента производства только по ракетам Х-101 и "калибр", то это означает, что россияне имеют запас ракет на 3-5 ракетных обстрелов минимум, и что у них нет факторов, которые могли бы их остановить. Даже если окажется, что следующий ракетный удар будет совершенно безрезультативным, то все равно противник имеет ресурс для новых атак, и как минимум до весны мы будем в состоянии постоянной перманентной ракетной угрозы", - пояснил Иван Киричевский .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
оружие
санкции против России
Читайте также:
путін путлер
11 декабря, 2022 воскресенье
Война должна закончиться в марте 2023 года - военный эксперт Притула
Юрій Бутусов
Автор
11 декабря, 2022 воскресенье
Кому соврал президент Зеленский о российском нападении?
Ердоган і Путін
11 декабря, 2022 воскресенье
Эрдоган поговорил с Путиным и выдвинул требование по Сирии
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.42
    Покупка 39.42
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
12 декабря
18:17
Эксклюзив
Для нового наступления из Беларуси нужна тяжелая техника и профессиональные военные, этого там нет, - военный эксперт
18:10
Обновлено
Оккупанты несколько раз обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые, поврежден газопровод и два медучреждения
18:00
Повреждена фасадная стена и окно: спасатели показали последствия взрыва туристической горелки в Одесской области
18:00
OPINION
Строить во время войны
17:58
Европейское Энергетическое сообщество поможет Укрнерго судиться против России
17:57
Во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль коллаборанта Булюка
17:51
Анонс
Кремлевским пропагандистам тревожно. Программа "Конец спецоперации" в 18:00
17:39
Путин боится смерти: Зеленский объяснил, почему РФ вряд ли применит ядерное оружие
17:34
Польша и Германия должны просить у ЕС больше финподдержки для помощи украинским беженцам, - Дуда
17:30
РФ использует для обстрелов ракеты, которые Украина передала ей в рамках разоружения 30 лет назад, - ГУР
17:21
Эксклюзив
Из Украины уже экспортировано более 14 млн тонн зерновых, - посол по особым поручениям МИД Украины Трофимцева
17:08
Угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме. В Херсонской области задержали коллаборантов
16:53
В Украине откроют офис Организации экономического сотрудничества и развития для помощи в восстановлении страны
16:50
НАПК проверяет информацию о заместителе главы ОП Тимошенко об использовании дорогих автомобилей
16:48
Чехия Украина
Чехия трудоустроит тысячи украинских специалистов для наращивания производства оружия
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс начал визит в Украину
15:50
Еврокомиссия увеличивает финансовый лимит фонда мира на €2 млрд на следующий год
15:40
Безопасно сдаться в плен с помощью дрона: командование ВСУ разработало инструкцию для российских военных
15:30
Объявлены имена финалистов Премии имени Юрия Шевелева в 2022 году
15:29
В России оштрафовали мужчину за пересказ сна о Зеленском
15:05
Шестерым российским генералам сообщили о подозрении в организации вторжения на Харьковщину
15:02
ЧМ-2022: Расписание трансляций полуфинальных матчей, сетка плей-офф
15:00
Эксклюзив
Из-за строительства врагом линий обороны на левобережье Херсона в Крыму возник дефицит бетона, - офицер ВСУ Березовец
14:57
РФ использует против Украины ракеты, полученные благодаря Будапештскому меморандуму - ГУР
14:48
Эксклюзив
Россияне в нескольких километрах от Авдеевки, - военкор Еспресо Бакуменко
14:42
Эксклюзив
Враг накапливает живую силу и тяжелую технику, чтобы попытаться прорваться на Харьковщине, - офицер Изюмского батальона ТрО Корсунов
14:41
В первый раз за 10 лет. Путин отменил ежегодную пресс-конференцию
14:31
Штормовое предупреждение: украинцам сообщают о гололедице, мокром снеге и порывах ветра
14:30
"Лишит граждан влияния на застройщиков". Движение ЧЕСТНО призвало не спешить с принятием градостроительной реформы
14:13
Эксклюзив
Из-за обстрелов Херсона погибает 1-2 человека в среднем за сутки, - пресс-офицер комендатуры города
14:09
Эксклюзив
На Бахмутском направлении враг сменил тактику: оккупанты используют вновь созданные штурмовые отряды, - Череватый
14:06
OPINION
Победа иранского народа перевернет стол диктаторов
14:00
В Беларуси к границе с Украиной перебрасывают российскую военную технику, - Гаюн
13:47
Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время
13:21
Россияне расстреливают краснокнижных птиц на временно оккупированной Арабатской стрелке, - депутат Хлань
13:11
Обновлено
Оккупанты обстреляли из "урагана" город в Донецкой области: двое погибших, десятеро раненых
13:08
Министр цифрового развития, гендиректор Первого канала и Фонд стратегической культуры: Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян и организаций, поддерживающих войну в Украине
12:56
Трамп потерял лидерство в борьбе за право выдвигаться в президенты США от республиканцев, - опрос
12:45
Мобилизированные в РФ
Минобороны РФ планирует "укрепить боевой дух" мобилизованных на войну в Украине баянами и балалайками
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV