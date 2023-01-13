Россияне сменили юридический адрес ЗАЭС, теперь она "подчиняется" Москве

Об этом сообщили в Энергоатоме.

"После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в Росатоме изменили юридический адрес предприятия, фейково "переподчинив" ЗАЭС Москве", - заявил Энергоатом.

В компании подчеркнули, что так захватчики еще раз стремятся подчеркнуть принадлежность украинской АЭС России, однако подобные поступки не изменят юридический статус станции.

"И сколько бы рашисты ни пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины", – резюмировали в Энергоатоме.

Напомним, ранее в Госатомрегулировании рассказали , что рашисты превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить "эксплуатирующую организацию".