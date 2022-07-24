Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме.

После авиаудара по драмтеатру, где находились гражданские, россияне заявляли, что его взорвали изнутри бойцы полка "Азов", оборудовавшие там огневые точки. Также оккупанты говорили, что в Мариуполе российская авиация не выполняла никаких задач в черте города.

"Сейчас рашисты проводят экскурсии по руинам драмтеатра вместе с "экспертами", которые утверждают: взрыв в драмтеатре произошел изнутри на самом низком уровне здания; тогда погибли не 300, а 14 человек", - отметили в Центре при СНБО.

Британские правозащитники Amnesty International провели масштабное расследование российских обстрелов драмтеатра и установили, что нет никаких доказательств хранения в здании взрывчатки, а целенаправленный авиаудар двумя 500-килограммовыми бомбами ФАБ нанес истребитель оккупантов. Также для усложнения подсчета погибших захватчики похоронили их в братской могиле.

"Поэтому чтобы "обелить" репутацию оккупантов и происходит массированное влияние роспропаганды на внутреннего потребителя", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого были 1000 человек.

23 марта 2022 года стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в убежище под Драматическим театром.

20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно.

30 июня международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что оккупанты сознательно сбросили бомбу на театр, зная, что там прячутся сотни мирных жителей.

По состоянию на 24 июля РФ готовит расследование о событиях в Мариупольском драмтеатре.

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