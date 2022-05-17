Об этом написал мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

"Становится понятным, почему к разборам завалов в таких местах как Драматический театр и Роддом не привлекают мариупольцев. МЧС так называемой ДНР ссылаясь на отчеты министерства чрезвычайных ситуаций России, работающего в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. 12", - написал Андрющенко.

По минимальным подсчетам, жертв было по меньшей мере 300. "Где делись другие тела - сказать трудно. Скрытые под номерами в безымянных братских могилах Мангуша. Свирепствуют. Просто ярость", - добавил Мариупольский городской голова.

16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек. На следующий день в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, уцелевшие вышли из бомбоубежища.

25 марта горсовет Мариуполя заявил о том, что в Драмтеатре предположительно погибли около 300 человек.

23 апреля появились сообщения, что кафиры уничтожают доказательства гибели гражданских в укрытии под Драматическим театром, 10 мая стало известно, что мешки с телами вывозят тракторными лафетами.

13 мая CNN обнародовала новые спутниковые снимки, как оккупанты продолжают разбирать развалины разбомбленного драмтеатра в Мариуполе.

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