Россияне скрывают количество жертв в Мариупольском драмтеатре, - мэр города
В результате бомбардировки Драматического театра в его подвалах погибли не менее 300 человек. Оккупанты говорят только о 12 погибших
Об этом написал мэр Мариуполя Петр Андрющенко.
"Становится понятным, почему к разборам завалов в таких местах как Драматический театр и Роддом не привлекают мариупольцев. МЧС так называемой ДНР ссылаясь на отчеты министерства чрезвычайных ситуаций России, работающего в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. 12", - написал Андрющенко.
По минимальным подсчетам, жертв было по меньшей мере 300. "Где делись другие тела - сказать трудно. Скрытые под номерами в безымянных братских могилах Мангуша. Свирепствуют. Просто ярость", - добавил Мариупольский городской голова.
- 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек. На следующий день в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, уцелевшие вышли из бомбоубежища.
- 25 марта горсовет Мариуполя заявил о том, что в Драмтеатре предположительно погибли около 300 человек.
- 23 апреля появились сообщения, что кафиры уничтожают доказательства гибели гражданских в укрытии под Драматическим театром, 10 мая стало известно, что мешки с телами вывозят тракторными лафетами.
- 13 мая CNN обнародовала новые спутниковые снимки, как оккупанты продолжают разбирать развалины разбомбленного драмтеатра в Мариуполе.
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