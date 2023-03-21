Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне сконцентрировались именно на северной части Донетчины, у них банально не хватает сил. Продолжаются перманентные боевые столкновения на всей линии фронта. На юге Донетчины боевые действия носят взрывной характер. Россияне накапливают силы и пытаются совершить прорывы в боевых порядках ВСУ. От Бахмута до Угледара противник успеха не имеет. Но враг будет пытаться прорвать фронт в некоторых местах, чтобы выйти на оперативное пространство. Боевые порядки ВСУ уверенно держатся", - заметил Прозапас.

Офицер ВСУ также добавил, что у врага нет возможности концентрировать огневые средства.

"Противник производит вылазки небольшими пехотными подразделениями при поддержке техники. Такое впечатление, что потеря личного состава и техники не пугает российских командиров. Россияне готовы безропотно умирать", - подчеркнул Прозапас.