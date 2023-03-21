Россияне сконцентрировались на северной части Донетчины, - офицер ВСУ Прозапас
Офицер ВСУ Валерий Прозапас подчеркнул, что боевые порядки ВСУ в Донецкой области уверенно держатся
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне сконцентрировались именно на северной части Донетчины, у них банально не хватает сил. Продолжаются перманентные боевые столкновения на всей линии фронта. На юге Донетчины боевые действия носят взрывной характер. Россияне накапливают силы и пытаются совершить прорывы в боевых порядках ВСУ. От Бахмута до Угледара противник успеха не имеет. Но враг будет пытаться прорвать фронт в некоторых местах, чтобы выйти на оперативное пространство. Боевые порядки ВСУ уверенно держатся", - заметил Прозапас.
Офицер ВСУ также добавил, что у врага нет возможности концентрировать огневые средства.
"Противник производит вылазки небольшими пехотными подразделениями при поддержке техники. Такое впечатление, что потеря личного состава и техники не пугает российских командиров. Россияне готовы безропотно умирать", - подчеркнул Прозапас.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что оккупанты неспособны окружить Бахмут. Они совершают десятки атак, несут огромные потери, в то время как ВСУ обескровливают врага и стачивают его боевые возможности.
- Россияне пытаются продвинуться вглубь Бахмута, однако Силы обороны не дают им этого сделать, продолжаются интенсивные бои
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