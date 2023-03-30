Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 30 марта.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка.

ВСУ нанесли 8 ударов по районам сосредоточения врага и поразили 2 склада боеприпасов

Авиация ВСУ за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 склада боеприпасов врага.

Враг нанес 1 ракетный и 3 авиаудара по территории Украины

Также, оккупанты совершили 5 обстрелов из РСЗО.

Ситуация на направлениях такова:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Гор Черниговской области, Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфин Сумской области, а также населенных пунктов Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зибино и Бударки на Харьковщине.

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Гор Черниговской области, Нововасиловка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфин Сумской области, а также населенных пунктов Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зибино и Бударки на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, а именно: Дворичанское, Западное, Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, а именно: Дворичанское, Западное, Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное Донецкой области. В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка, Бахмут Донецкой области.

враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка, Бахмут Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализнычне, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Антоновка, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Пограничники уничтожили две группы вагнеровцев под Бахмутом. Одно наступление огневым ударом отразили минометчики по координатам аэроразведки. С другим отрядом вагнеровцев пограничники справились с помощью гранатометов и стрелкового оружия в ближнем бою.