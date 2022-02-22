Россияне системно обстреливают объекты газовой инфраструктуры на линии столкновения, это военная эскалация, - Витренко
Председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что на линии столкновения российские захватчики постоянно обстреливают объекты газовой инфраструктуры Украины, в результате чего люди остаются без газа
Об этом он сказал во время брифинга, передает Интерфакс-Украина .
"Это военная эскалация, продолжающаяся на линии столкновения, фактически на линии фронта, который развязала Российская Федерация против Украины. Мы видим атаки, обстрелы наших объектов газовой инфраструктуры. В этом есть определенная системность", - заявил Витренко.
Глава Нафтогаза привел пример обстрела с российской стороны установки по подготовке газа в Луганской области и назвал это направленной атакой, ведь тогда было шесть попаданий мин и осколков в установку. В результате этого акта без газа остались 200 домов.
Остались без газа дома и после обстрела газопроводов низкого давления в Донецкой области. Также были повреждения в результате артиллерийских обстрелов распределительного газопровода "Луганскгаза", одним из акционеров которого является Нафтогаз.
"В результате его повреждения без газа остались 96 домов и 70 квартир", - заметил Витренко.
Он добавил, что восстановительные работы продолжаются везде, где это возможно.
- Напомним, 22 февраля в результате обстрела оккупантами в Счастье в Луганской области загорелась и взорвалась АЗС. По состоянию на 14:30 на территории ТЭС в Счастье наблюдалось горение 3 трансформаторов.
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