Россияне системно обстреливают объекты газовой инфраструктуры на линии столкновения, это военная эскалация, - Витренко

Об этом он сказал во время брифинга, передает Интерфакс-Украина .



"Это военная эскалация, продолжающаяся на линии столкновения, фактически на линии фронта, который развязала Российская Федерация против Украины. Мы видим атаки, обстрелы наших объектов газовой инфраструктуры. В этом есть определенная системность", - заявил Витренко.



Глава Нафтогаза привел пример обстрела с российской стороны установки по подготовке газа в Луганской области и назвал это направленной атакой, ведь тогда было шесть попаданий мин и осколков в установку. В результате этого акта без газа остались 200 домов.



Остались без газа дома и после обстрела газопроводов низкого давления в Донецкой области. Также были повреждения в результате артиллерийских обстрелов распределительного газопровода "Луганскгаза", одним из акционеров которого является Нафтогаз.



"В результате его повреждения без газа остались 96 домов и 70 квартир", - заметил Витренко.



Он добавил, что восстановительные работы продолжаются везде, где это возможно.

Напомним, 22 февраля в результате обстрела оккупантами в Счастье в Луганской области загорелась и взорвалась АЗС. По состоянию на 14:30 на территории ТЭС в Счастье наблюдалось горение 3 трансформаторов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb