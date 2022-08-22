Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Катериновки и Ободов Сумской области. На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Светличного, Слатино, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпаново, Криничного и Пришиба. На Славянском направлении противник продолжил огневое воздействие возле Дибровного, Мазановки и Долины", - говорится в сообщении.

На Харьковщине оккупанты безуспешно пытались наступать на направлениях Довгенькое - Дибровное, Бражковка - Новая Дмитровка, однако были вынуждены отойти.

На Краматорском направлении захватчики обстреливали окрестности Раздоловки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки, пытаются наступать на направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка, и безуспешно пытался наступать на направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии возле Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского и пытались провести штурмы на направлениях Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, однако успеха не имели.

На Новопавловском направлении артиллерийские обстрелы зафиксированы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении захватчики били по окрестностям Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. Возле Малой Токмачки и Ольговского нанесли авиаудары. На направлении Макаровка – Времовка пытались наступать, успеха не имели, отошли.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврийское, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Червоная Долина, Потемкино, Прибужское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское и нанес авиаудар поблизости Заречного, Белой Криницы и Андреевки.

На Николаевском направлении оккупанты с частичным успехом штурмовали район населенного пункта Благодатное.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеская корабельная группировка сосредотачивает основные усилия на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация продолжают успешно выполнять огневые задачи на определенных направлениях. Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, которые систематически несут потери", - отмечает Генштаб.

Накануне, 21 августа, авиация ВСУ ударила по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки Николаевской области, а ракетно-артиллерийские подразделения "подкорректировали" пропускную способность Каховского моста .

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