Соответствующий пост был опубликован вчера вечером в российской соцсети "ВКонтакте".

Шантажисты похитили из еще не выпущенной видеоигры огромный массив данных – как они сами заявляют, "объем исчисляется десятками гигабайт". Они уже опубликовали часть похищенных данных и заявили, что если разработчики GSC Game World не выполнят условия преступников до 15 марта, то в сеть попадет и остальная часть закрытой информации.

"У нас на руках множество материалов по S.T.A.L.K.E.R.2, включая полноценный сюжет, описание кат-сцен, разные концепт-арты, глобальные карты и многое другое. Часть мы выкладываем сразу, чтобы показать реальность наших слов. Теперь вернемся к делу: мы искренне не хотим выкладывать это в общий доступ до релиза игры, поскольку это может привести к отмене или переносу игры – мы этого не хотим", - говорится в сообщении.

Россияне требуют от разработчиков снова сделать для игры русскую озвучку и перевод, а также "передумать и переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран".

"Не надо из-за политики портить людям игру. До 15-го числа мы ждем изменений политики компании в сторону адекватности и принятия своих фанатов, откуда бы они ни были, а также возвращения российской локализации, если не с релизом, то как минимум в виде дополнения ", – требуют преступники.

Также они обвинили разработчиков в "политизированности" и заявили о "дружественном отношении".

"Тот факт, что мы не выложили весь материал в общий доступ, говорит о нашем дружественном отношении к вам после всех ваших недружественных акций", - говорится в сообщении.