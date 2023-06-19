Россияне сейчас в обороне больше потерь, мы в наступлении перемалываем вражеские силы, - бывший командир взвода батальона "Айдар"
Евгений Дикий, общественный активист, бывший командир взвода батальона "Айдар" отметил, что украинские силы растягивают ресурсы противника и постепенно их перемалывают на первой линии обороны
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Вообще то, что происходит на фронте, означает растяжение ресурсов россиян и их постепенное перемалывание. Украинские силы выбивают противника с позиций на первой из трех линий обороны. Мы пока разбираем именно первую линию вражеской обороны. Не идет, чтобы прорвать ее в одной точке" потому что она не сплошная, а состоит из блокпостов и опорных пунктов, которые мы систематически и методично или уничтожаем, или занимаем. Враги в ответ предлагают, к сожалению, эффективную и гибкую оборону, то есть они отступают, а затем, когда мы заходим на их позиции, начинают обрабатывать эти позиции артиллерией и авиацией. Далее противник подтягивает подкрепление, чтобы выбить наших бойцов после артобработки. Но этого свежего вражеского подкрепления ждет наша артиллерия, поэтому россияне терпят очень значительные потери в той бронетехнике, которой они пытаются забирать назад только что освобожденные нами опорные пункты", - пояснил бывший командир взвода батальона "Айдар".
Евгений Дикий отметил, что мы стираем первую линию обороны и стараемся оставить противника без брони на следующий этап, когда мы выйдем ко второй линии обороны, чтобы россияне не имели достаточного количества бронетехники для затыкания дыр.
"Конечно, и мы потери несем, как в любых наступательных операциях. Но даже при том, что у врага преимущество в артиллерии и авиации, пока можно твердо сказать о соотношении потерь, то они явно больше у россиян. А это вообще не типично, потому что защитники обычно теряют меньше, это как раз показатель того, что противник уже сильно ослаблен и воюет, мягко говоря, неидеально. в минусах Сил у противника еще там очень много, поэтому задача наших защитников крайне сложна при условиях преимущества врага по артиллерии и авиации, но за счет продуманных и грамотных действий даже при таком медленном темпе есть впечатление, что мы даже в наступлении перемалываем враждебные силы, а не наоборот", - сказал Дикий.
- 11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
- Она рассказала , что в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
- 19 июня Генштаб ВСУ сообщил , что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях сосредоточены основные усилия вражеских войск. Несмотря на потери, россияне пытаются наступать, но не имеют успеха.
- Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ВСУ уволили Пятихатки в Запорожье и продвинулись до 7 км на Таврическом направлении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное