Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Вообще то, что происходит на фронте, означает растяжение ресурсов россиян и их постепенное перемалывание. Украинские силы выбивают противника с позиций на первой из трех линий обороны. Мы пока разбираем именно первую линию вражеской обороны. Не идет, чтобы прорвать ее в одной точке" потому что она не сплошная, а состоит из блокпостов и опорных пунктов, которые мы систематически и методично или уничтожаем, или занимаем. Враги в ответ предлагают, к сожалению, эффективную и гибкую оборону, то есть они отступают, а затем, когда мы заходим на их позиции, начинают обрабатывать эти позиции артиллерией и авиацией. Далее противник подтягивает подкрепление, чтобы выбить наших бойцов после артобработки. Но этого свежего вражеского подкрепления ждет наша артиллерия, поэтому россияне терпят очень значительные потери в той бронетехнике, которой они пытаются забирать назад только что освобожденные нами опорные пункты", - пояснил бывший командир взвода батальона "Айдар".

Евгений Дикий отметил, что мы стираем первую линию обороны и стараемся оставить противника без брони на следующий этап, когда мы выйдем ко второй линии обороны, чтобы россияне не имели достаточного количества бронетехники для затыкания дыр.

"Конечно, и мы потери несем, как в любых наступательных операциях. Но даже при том, что у врага преимущество в артиллерии и авиации, пока можно твердо сказать о соотношении потерь, то они явно больше у россиян. А это вообще не типично, потому что защитники обычно теряют меньше, это как раз показатель того, что противник уже сильно ослаблен и воюет, мягко говоря, неидеально. в минусах Сил у противника еще там очень много, поэтому задача наших защитников крайне сложна при условиях преимущества врага по артиллерии и авиации, но за счет продуманных и грамотных действий даже при таком медленном темпе есть впечатление, что мы даже в наступлении перемалываем враждебные силы, а не наоборот", - сказал Дикий.