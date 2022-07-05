Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я уверен, что россияне сейчас примут какую-то паузу для себя для перегруппировки. Им сейчас нужно решать проблемы с логистикой. Поскольку ВСУ очень успешно утилизируют их склады с боеприпасами на временно оккупированных территориях", - рассказал Шакун.

Он также добавил, что оккупанты не остановятся и после перегруппировки будут дальше пытаться оккупировать новые территории.

"Они перегруппируются и будут снова пытаться оккупировать новые территории. В частности, это касается Бахмутского и Славянского направления. Затем россияне снова будут гадать, где организовать оцепление для украинских войск", - добавил Шакун.

3 июля Россия осуществила массированный ракетный обстрел Славянска

5 июля американский Институт изучения войны сообщил, что войска Российской Федерации готовят наступление на Бахмут и Северск , однако истощенные армейцы после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха.

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