Россияне сейчас будут перегруппировываться, чтобы потом "отжать" Бахмутское и Славянское направления, - офицер терробороны Луганщины
Офицер областной ТрО Луганщины Сергей Шакун считает, что после перегруппировки оккупанты возобновят наступление на Славянск и Бахмут
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я уверен, что россияне сейчас примут какую-то паузу для себя для перегруппировки. Им сейчас нужно решать проблемы с логистикой. Поскольку ВСУ очень успешно утилизируют их склады с боеприпасами на временно оккупированных территориях", - рассказал Шакун.
Он также добавил, что оккупанты не остановятся и после перегруппировки будут дальше пытаться оккупировать новые территории.
"Они перегруппируются и будут снова пытаться оккупировать новые территории. В частности, это касается Бахмутского и Славянского направления. Затем россияне снова будут гадать, где организовать оцепление для украинских войск", - добавил Шакун.
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