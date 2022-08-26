Россияне сделают все возможное, чтобы инспекция МАГАТЭ не попала на ЗАЭС, - эксперт по энергетике Омельченко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что вряд ли миссия МАГАТЭ, которая должна прибыть на Запорожскую АЭС, может как-то легитимизировать захват станции россиянами. Несмотря на то, что в МАГАТЭ работает очень много россиян, это никак не повлияет на позицию организации. К тому же состав делегации должны согласовывать с украинской стороной", - объяснил Омельченко.

Эксперт убежден, что россияне будут препятствовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Не факт, что миссия МАГАТЭ сможет попасть на территорию Запорожской АЭС. Хотя, безусловно, Украина поддерживает визит МАГАТЭ на ЗАЭС. Однако на практике мы знаем очень много случаев с тем же ОБСЕ и Красным Крестом, что когда нужно присутствие международных организаций, то россияне пытаются сделать все возможное, чтобы эти делегации не попали на временно оккупированные территории. Поэтому россияне сделают все возможное, чтобы инспекция МАГАТЭ не попала на ЗАЭС", - добавил Омельченко.

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября