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Главная война с Россией Россияне сделают все возможное, чтобы инспекция МАГАТЭ не попала на ЗАЭС, - эксперт по энергетике Омельченко
Эксклюзив

Россияне сделают все возможное, чтобы инспекция МАГАТЭ не попала на ЗАЭС, - эксперт по энергетике Омельченко

26 августа, 2022 пятница
16:29
война с Россией

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Россия будет препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что вряд ли миссия МАГАТЭ, которая должна прибыть на Запорожскую АЭС, может как-то легитимизировать захват станции россиянами. Несмотря на то, что в МАГАТЭ работает очень много россиян, это никак не повлияет на позицию организации. К тому же состав делегации должны согласовывать с украинской стороной", - объяснил Омельченко.

Эксперт убежден, что россияне будут препятствовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Не факт, что миссия МАГАТЭ сможет попасть на территорию Запорожской АЭС. Хотя, безусловно, Украина поддерживает визит МАГАТЭ на ЗАЭС. Однако на практике мы знаем очень много случаев с тем же ОБСЕ и Красным Крестом, что когда нужно присутствие международных организаций, то россияне пытаются сделать все возможное, чтобы эти делегации не попали на временно оккупированные территории. Поэтому россияне сделают все возможное, чтобы инспекция МАГАТЭ не попала на ЗАЭС", - добавил Омельченко.

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Энергодар
атомная энергетика
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