Судя по имеющейся социологии, россияне преимущественно считают, что их государственные медиа им хотя бы частично врут о войне в Украине. Но те же россияне преимущественно поддерживают эту войну.

В общем, получается интересный парадокс: "государство нам лжет, но мы будем поддерживать эту ложь на словах и, даже больше, будем в своих действиях исходить из того, будто это не ложь, а правда".

Откуда этот парадокс?

На самом деле все просто: россиянин привык принимать за "рабочую версию истины" не то, что есть истина, а то, как думать безопаснее.

А безопаснее (пока безопаснее) думать именно так, как приписывает государство.

Лжет оно при этом или нет — не имеет принципиального значения.

Русский привык принимать за "рабочую версию истины" не то, что является правдой, а то, как думать безопаснее

"Если лжет, то эта ложь нужна для нашего — народа и государства — совместного выживания. И они знают лучше нас, что именно для этого нужно. А что способствует нашему выживанию, то и есть истина".

Это так называемая "историческая правда", которая в конечном итоге всегда одерживает верх над правдой факта.

Есть два сценария, которые могут изменить эту ситуацию.

1. Государство слабеет настолько, что уже не может силой своего карательного аппарата повсеместно принуждать своих подданных принимать его ложь за правду.

В таком случае для ее подданных отказ от этой лжи перестанет быть источником неизбежной опасности.

2. Подданные государства начинают осознавать, что принятие этой лжи за правду становится для них не защитой и убежищем от всех угроз мира, а наоборот, источником повышенной опасности ("наш дракон не только сам гибнет, но и нас заодно тянет в свою могилу!").

В таком случае они решат отказаться от этой лжи ради собственного спасения.

Конечно, возможна и комбинация (1) и (2).

И тогда в России начнутся интересные процессы.

Источник

Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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