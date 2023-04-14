Россияне сбросили в Сумскую область 6 взрывных устройств. Повреждены домовладение и три автомобиля
В течение дня, 14 апреля, российские террористы совершили обстрелы Середино-Будской громады Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"Были из минометов - 2 прилета. А также с вражеского БпЛА по г.Середино-Буда произошел сброс 6-ти взрывных устройств типа ВОГ. Повреждены одно частное домовладение и три автомобиля", - пишет ОВА.
Обошлось без человеческих жертв.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.56
- Актуальное
- Важное