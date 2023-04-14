Россияне сбросили в Сумскую область 6 взрывных устройств. Повреждены домовладение и три автомобиля

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"Были из минометов - 2 прилета. А также с вражеского БпЛА по г.Середино-Буда произошел сброс 6-ти взрывных устройств типа ВОГ. Повреждены одно частное домовладение и три автомобиля", - пишет ОВА.

Обошлось без человеческих жертв.