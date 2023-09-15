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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал оккупированной Новой Каховки: есть погибший

15 сентября, 2023 пятница
13:36
Война с Россией

15 сентября российская армия сбросила управляемую авиабомбу на жилой квартал временно оккупированной Новой Каховки. По предварительным данным, погиб человек

Об этом " Общественному " сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

По его словам, местные жители видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал.

"В настоящее время квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", — сказал Коваленко.

По его словам, разрушения серьезны.

В свою очередь депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил , что предварительно известно об одном погибшем.

"Сегодня утром россияне наносили удары по жилым домам в районе "Сокола". Предварительно КАБ выпущен из самолета РФ. Предварительно — есть погибший человек", - написал он.

В то же время в ОК "Юг" рассказали , что оккупанты хотели нанести удар по Бериславщине, но промахнулись и ударили по Новой Каховке.

"Пытаясь нанести очередной удар по Бериславщине, оккупанты в очередной раз продемонстрировали свою неловкость и выпустили управляемую авиабомбу по временно оккупированной Новой Каховке. КАБ-500 попала в жилой район, в результате чего повреждены несколько многоквартирных домов, есть жертвы среди местного населения", - идет жертва среди местного населения", - идет жертва.

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Херсонщина
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