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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Херсонской области: ранен мужчина

7 октября, 2023 суббота
21:23
Война с Россией

Российская оккупационная армия в субботу, 7 октября, сбросила управляемую авиабомбу на село Костырка Херсонской области, в результате чего ранение получил один человек

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Бериславского района", – написал он.

В результате вражеской атаки ранения получил 54-летний мужчина: его доставили в больницу с ранением лица.

  • Утром субботы, 7 октября, российские оккупанты ударили по селу Беленькое Запорожской области кассетными снарядами. В результате атаки погибли два человека, еще двое жителей получили ранения.

Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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