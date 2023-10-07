Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Херсонской области: ранен мужчина
Российская оккупационная армия в субботу, 7 октября, сбросила управляемую авиабомбу на село Костырка Херсонской области, в результате чего ранение получил один человек
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Бериславского района", – написал он.
В результате вражеской атаки ранения получил 54-летний мужчина: его доставили в больницу с ранением лица.
-
Утром субботы, 7 октября, российские оккупанты ударили по селу Беленькое Запорожской области кассетными снарядами. В результате атаки погибли два человека, еще двое жителей получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное