Россияне сбросили с дронов 17 боеприпасов во двор дома в селе Сумской области

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

За день зафиксировано 59 прилетов на территории Эсманской, Шалыгинской, Белопольской, Краснопольской и Новослободской громад. Враг бил из минометов, артиллерии, крупнокалиберного пулемета, сбросил боеприпасы с дронов.

В Шалыгинской громаде с 10:40 россияне били, вероятно, из САУ по селе Стариковое - 11 прилетов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

В Краснопольской громаде с 14:35 до 17:00 2 вражеских квадрокоптера сбросили 17 боеприпасов (типа ВОГ) во двор двухэтажного дома в селе Грабовское. В результате взрыва выбиты стекла в доме, повреждены два припаркованных автомобиля.

В Эсманской громаде в 09:35 было зафиксировано 3 прилета. Предварительно, враг стрелял из 120-миллиметрового миномета.

По Белопольской громаде россияне также избивали из миномета - 18 прилетов в течение дня.

В Новослободской громаде в 18:38 зафиксировано 8 прилетов, предварительно – враги использовали миномет 120 мм.