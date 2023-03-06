Россияне сбросили с дронов 17 боеприпасов во двор дома в селе Сумской области
В течение 6 марта россияне обстреливали 5 территориальных громад Сумщины: есть разрушения
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
За день зафиксировано 59 прилетов на территории Эсманской, Шалыгинской, Белопольской, Краснопольской и Новослободской громад. Враг бил из минометов, артиллерии, крупнокалиберного пулемета, сбросил боеприпасы с дронов.
В Шалыгинской громаде с 10:40 россияне били, вероятно, из САУ по селе Стариковое - 11 прилетов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
В Краснопольской громаде с 14:35 до 17:00 2 вражеских квадрокоптера сбросили 17 боеприпасов (типа ВОГ) во двор двухэтажного дома в селе Грабовское. В результате взрыва выбиты стекла в доме, повреждены два припаркованных автомобиля.
В Эсманской громаде в 09:35 было зафиксировано 3 прилета. Предварительно, враг стрелял из 120-миллиметрового миномета.
По Белопольской громаде россияне также избивали из миномета - 18 прилетов в течение дня.
В Новослободской громаде в 18:38 зафиксировано 8 прилетов, предварительно – враги использовали миномет 120 мм.
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