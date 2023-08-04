Россияне сбросили на Херсонщину две управляемые авиабомбы: есть пострадавший
Утром 4 августа российская оккупационная армия сбросила на Одрадокаменку Херсонской области две управляемые авиабомбы, в результате чего получил ранение мужчина
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Около 10:00 на мирный населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Из-за обстрелов повреждено по меньшей мере 5 жилых домов", - говорится в сообщении.
"Ранен получил 50-летний мужчина", - добавили в ОВА.
- В результате обстрела Херсонщины 31 июля погибли 4 человека и получили ранения 17.
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