Россияне сбросили на Херсонщину две управляемые авиабомбы: есть пострадавший

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Около 10:00 на мирный населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Из-за обстрелов повреждено по меньшей мере 5 жилых домов", - говорится в сообщении.



"Ранен получил 50-летний мужчина", - добавили в ОВА.