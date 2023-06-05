Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 5 июня 2023 года российские войска обстреляли г. Торецк. По предварительным данным, армия РФ нанесла 2 удара по центру города с использованием ФАБ-250. В результате обстрела две женщины 71 и 64 лет и 45-летний мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы", - говорится в сообщении.

"Кроме того, во время несения службы трое проезжавших мимо правоохранителей претерпели контузии", - добавили в прокуратуре.

Также взрывом повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.