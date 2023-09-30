Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: ранены две женщины и ребенок
Сегодня, 30 сентября, Россия нанесла авиаудар по Константиновке, в результате чего 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. В результате артиллерийских атак населенных пунктов Донбасса ранения получили две женщины
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
30 сентября 2023 года армия РФ в очередной раз обстреляла мирные населенные пункты Донбасса.
"В частности, около 16:00 оккупанты нанесли авиаудар по г. Константиновке, по предварительным данным, с использованием КАБ-500. В зоне поражения оказались территория транспортного предприятия и жилая застройка, где в это время на улице гуляли двое детей. Один из них, 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы", - говорится в сообщении.
Еще две женщины в возрасте 43 и 54 лет пострадали от артиллерийских атак РФ в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района. Оба во время обстрелов находились в своих домах. Сейчас они госпитализированы.
Среди разрушенных и поврежденных объектов – более двух десятков частных и многоквартирных жилых домов, хозяйственные постройки, помещения предприятия, автомобили и линии электропередач.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Также российская оккупационная армия сегодня, 30 сентября, атаковала село Казацкое на правобережье Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина.
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