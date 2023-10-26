Россияне сбросили 4 авиабомбы на село в Херсонской области: погиб мужчина
Российская оккупационная армия в четверг, 26 октября, сбросила четыре авиабомбы на село Тягинка Херсонской области, в результате чего погиб мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Отмечается, что Тягинку в Бериславском районе Херсонщины россияне атаковали в обед.
"В обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемых авиабомбы", - говорится в сообщении.
Одна из авиабомб попала неподалеку от местного кафе, в результате чего от полученных травм скончался 59-летний мужчина.
- В тот же день РФ совершила очередное нападение на гражданских. В результате обстрела села Пожня Сумской области погиб 16-летний мальчик.
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