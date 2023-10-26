Россияне сбросили 4 авиабомбы на село в Херсонской области: погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что Тягинку в Бериславском районе Херсонщины россияне атаковали в обед.

"В обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемых авиабомбы", - говорится в сообщении.

Одна из авиабомб попала неподалеку от местного кафе, в результате чего от полученных травм скончался 59-летний мужчина.