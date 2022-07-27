Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе также пошутили и назвали "дружественный" огонь новым "жестом доброй воли" от оккупантов.

"В минувшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим. Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск. Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль...", - говорится в сообщении.

19 июля российские СМИ сообщали, что их ПВО стреляло по ракетам HIMARS , а сбило флагмана своей же авиации.

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