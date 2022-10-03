Об этом в эфире Еспресо сказал советник городского головы Херсона Роман Головня.

"Каждую ситуацию оккупанты пытаются использовать с точки зрения обвинения ВСУ, что они несут вместе с освобождением какой-то дискомфорт и негатив для жителей Херсона. Они сами взорвали газопровод в районе поселка Тарасовка и лишили большую часть области возможности пользоваться газом. Они продолжают это делать и отмечают, что переключают газопровод на российскую систему и это одна причина того, что там перебои с газом. Это одна из частей террора РФ против мирного населения Украины, в частности Херсонщины", - рассказал Головня.