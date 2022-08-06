English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне сами ликвидируют коллаборантов, - секретарь Херсонского горсовета Луговая
Эксклюзив

Россияне сами ликвидируют коллаборантов, - секретарь Херсонского горсовета Луговая

6 августа, 2022 суббота
15:14
война с Россией

Секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая убеждена, что оккупанты сами рано или поздно ликвидируют всех перешедших на их сторону коллаборантов

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Информация по коллаборанту Владимиру Сальдо не подтверждена. Эту информацию обсуждают в сети, но официальных подтверждений о том, что именно спровоцировало его болезнь, нет", - рассказала Лугова.

Секретарь Херсонского городского совета убеждена, что такая судьба ждет каждого коллаборанта, ушедшего на сотрудничество с российскими оккупантами.

"Я убеждена, что россияне используют коллаборантов, как отработанный материал и избавятся от них. Коллаборант Сальдо был вывезен в оккупированный Крым, чтобы не посеять панику среди остальных предателей. Его будут лечить в России, а потом там же и ликвидируют. Это мое личное мнение", – добавила она.

  • 5 августа российские СМИ сообщали , что назначенного оккупантами "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.
  • 6 августа коллаборанта Владимира Сальдо , который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Херсон
Херсонщина
коллаборанти
Читайте также:
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
3 августа, 2022 среда
Лукашенко надоел Путину: даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса, - Павел Климкин
Очур-Суге Монгуш
5 августа, 2022 пятница
Bellingcat и The Insider идентифицировали россиянина, который пытал пленного украинца
Літак на білоруському летовищі
4 августа, 2022 четверг
В Беларуси рассказали о таинственном самолете из Ирана: привез военных из Лаоса, Вьетнама, Камеруна, Сирии
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
6 августа
16:13
Россияне продолжают обстрелы приграничья Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба
15:59
Эксклюзив
Стратегическая цель захватчика – сохранение контроля над сухопутным коридором в Крым, - офицер ВСУ Прозапас
15:57
Прокуратура открыла уголовное производство из-за обстрелов ЗАЭС
15:53
Нельзя положить конец войне в Украине, игнорируя Москву, - помощник Эрдогана
15:51
Минобороны Тайваня назвало военные учения Китая репетицией нападения на остров
15:35
Заблокировать "Северные потоки" и весь российский экспорт: Порошенко в эфире канадского телеканала рассказал, как остановить Путина
15:33
Meta удалила более 1 000 российских фальшивых аккаунтов, поддерживавших войну в Украине
15:33
Эксклюзив
Глен Грант
Украинская контратака отличается от того, что представляет коллективный Запад, - военный эксперт Глен Грант
15:20
В Николаевской области россияне обстреляли Березнеговатое: погибла пенсионерка, ранены еще 5 гражданских
15:17
"Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух", - Подоляк об обстрелах россиян
15:13
Антониу Гутерреш
Человечество играет с заряженным ружьем, - генсек ООН об угрозе ядерной войны
15:02
В Полтавской области 6 августа проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
15:01
В Изяславе простились с командиром роты Андреем Ткачуком
14:58
В Херсонской области оккупанты раздают пенсионерам деньги и рекламируют поступление в захваченные вузы
14:53
Россия собрала для наступления на Николаев около 25 тысяч солдат, - The Times
14:40
ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах
14:39
Россияне за сутки били авиацией, ракетами и минометами по границе между Донетчиной и Луганщиной
14:34
Эксклюзив
В России уже готовятся к поражению в Херсоне. В кремле царят паника и страх, - Марк Фейгин
14:20
"Устройте ГУЛАГ тем, кто не любит Россию": ведущий на радио РФ призвал пытать учителей в оккупированном Мелитополе
14:17
Жозеп Боррель
"Это нарушение правил ядерной безопасности": в ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС
14:08
В Луганской области россияне заставляют людей идти на псевдореферендум в обмен на еду
14:06
Зеленский заявил о создании специальной комиссии по возмещению ущерба, нанесенного нападением России
14:00
Косово
Нардеп ВР предлагает признать независимость Косово
14:00
Помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на Юге: СБУ разоблачила агентов ФСБ
13:55
Эксклюзив
Россия становится разменной монетой в геополитических торгах США и Китая. Судьба Восточной Сибири и Дальнего Востока уже определена, - Марк Фейгин
13:50
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
13:37
В Мариуполе оккупанты планируют провести показательный самосуд над украинскими защитниками, - горсовет
13:26
Китай начал новые учения в Желтом море
13:26
В оккупированной Новой Каховке стреляли в заместителя главы "администрации", - росСМИ
13:23
Обновлено
В Бердянске партизаны организовали взрыв у захваченного россиянами горотдела полиции
13:17
Глава МИД Китая встретился с Лавровым и поблагодарил РФ за позицию по Тайваню
13:14
Российские военные заняли все подвальные помещения на Запорожской АЭС, - Энергоатом
13:05
Разведывали позиции ВСУ и сообщали оккупантам о последствиях обстрелов: в Донецкой области разоблачили агентурную сеть РФ
13:02
Эксклюзив
Россияне увеличили свой контингент в 4 раза за последние две недели на Николаевском направлении, – офицер бригады спецназначения им. Ивана Богуна Березовец
12:52
Эстония в секретном режиме готовится демонтировать советские памятники
12:40
Эксклюзив
Враг выискивает направления для наступательных действий на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
12:35
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и попали по магистрали с водородом для ЗАЭС
12:29
В Украине ликвидирован заместитель атамана новороссийских казаков, - офицер ВСУ Штефан
12:23
НБУ
НБУ упростил ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса
12:05
Эксклюзив
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 3–5 августа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV