Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".



"Информация по коллаборанту Владимиру Сальдо не подтверждена. Эту информацию обсуждают в сети, но официальных подтверждений о том, что именно спровоцировало его болезнь, нет", - рассказала Лугова.



Секретарь Херсонского городского совета убеждена, что такая судьба ждет каждого коллаборанта, ушедшего на сотрудничество с российскими оккупантами.



"Я убеждена, что россияне используют коллаборантов, как отработанный материал и избавятся от них. Коллаборант Сальдо был вывезен в оккупированный Крым, чтобы не посеять панику среди остальных предателей. Его будут лечить в России, а потом там же и ликвидируют. Это мое личное мнение", – добавила она.

5 августа российские СМИ сообщали , что назначенного оккупантами "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.

6 августа коллаборанта Владимира Сальдо , который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.