Россияне сами давно используют снаряды с обедненным ураном, - Центр противодействия дезинформации
Россия назвала предоставление Украине боеприпасов с обедненным ураном "преступным актом", который приведет к росту больных онкологическими заболеваниями, хотя сама использует такие средства поражения
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Российская пропаганда сразу начала создавать манипуляции на тему предоставления украинской армии снарядов с обедненным ураном, угрожать экологическими последствиями и заявлять о якобы большом риске онкологических заболеваний.
Центр противодействия дезинформации опровергает эти манипуляции: "Хотя в ООН против передачи Украине таких снарядов, их использование не запрещено международным правом, а МАГАТЭ заявляет, что остатки обедненного урана, рассеянные в окружающей среде, "не представляют радиологической опасности для населения пострадавших регионов".
Но МАГАТЭ отмечает, что обедненный уран может представлять опасность в случае попадания его частиц в организм.
Однако русские военные сами употребляют эти снаряды на поле боя, что подтверждают ряд военных профессионалов и изданий, а об их наличии у РФ говорил русский президент Владимир Путин и подтверждали США.
Официальные российские СМИ сообщали, что их модернизированные танки, в частности, Т-80БВ, могут стрелять снарядами с обедненным ураном. А пропагандистские каналы распространяли инструкции, как уничтожать танки Leopard снарядами ЗБМ60 "Свинец-2" калибра 125-мм, являющиеся одним из типов танковых боеприпасов с обедненным ураном.
Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и распространить панические настроения гражданского населения с помощью таких манипуляций.
Центр объясняет, что "снаряды с обедненным ураном помогут Украине более эффективно уничтожать российские танки на поле боя, а Великобритания рекомендовала применять эти снаряды на британских тяжелых танках Challenger, а США – на танках американского производства Abrams".
Справка. Обеденный уран – это металл, а именно остатки, образующиеся при производстве ядерного топлива. Он на 70% превышает плотность свинца, используемого в традиционных боеприпасах. Из-за высокой плотности этого металла его используют в военных целях, в частности для пробивания брони танков.
- В Министерстве обороны США выразили уверенность, что украинские войска будут использовать боеприпасы с обедненным ураном ответственно, то есть для освобождения своей территории.
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