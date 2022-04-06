Россияне с воздуха атаковали Днепропетровщину, уничтожили нефтебазу и попали в завод, - ОВА
В ночь на 6 апреля в Днепропетровской области оккупанты с воздуха атаковали нефтебазу и завод и вызвали пожар, пострадавших нет
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов", - отметил он.
Нефтебазу и топливо уничтожили, а на заводе спасатели более 8 часов тушили сильный пожар, поскольку загорелось горючее. Пострадавших нет.
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