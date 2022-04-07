Россияне с вечера 6 апреля обстреливают Золотое и Горное, много разрушенных жилых домов и инфраструктуры, - Луганская ОВА

Об этом сообщила Луганская ОВА .



"Мы ежедневно договариваемся о "режиме тишины", чтобы уберечь большее количество людей. Однако россиянам безразлично мирное население - кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной общине. Последнюю враг стирает с земли постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и продолжался всю ночь, продолжается до сих пор", - подчеркнул председатель ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, разрушены многие жилые дома и объекты инфраструктуры. Также работают спасательные бригады.

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