Россияне с вечера 6 апреля обстреливают Золотое и Горное, много разрушенных жилых домов и инфраструктуры, - Луганская ОВА
В Луганской области кафиры обстреливают Рубежное, Северодонецк, Золотое, Горное и Попасную, разрушая жилые дома и инфраструктуру
Об этом сообщила Луганская ОВА .
"Мы ежедневно договариваемся о "режиме тишины", чтобы уберечь большее количество людей. Однако россиянам безразлично мирное население - кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной общине. Последнюю враг стирает с земли постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и продолжался всю ночь, продолжается до сих пор", - подчеркнул председатель ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, разрушены многие жилые дома и объекты инфраструктуры. Также работают спасательные бригады.
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