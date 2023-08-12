Россияне с утра ударили по Харьковщине: погибла женщина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что сегодня утром около 5:10 враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района.

В результате вражеской атаки погибла 73-летняя женщина. Также поврежден жилой дом. По данным главы, на месте работают экстренные службы.