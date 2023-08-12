Россияне с утра ударили по Харьковщине: погибла женщина
Российские террористы утром 12 августа обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что сегодня утром около 5:10 враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района.
В результате вражеской атаки погибла 73-летняя женщина. Также поврежден жилой дом. По данным главы, на месте работают экстренные службы.
- Ночью российские террористы нанесли удар по поселку Кондрашовка Купянского района. В результате атаки ранены два человека.
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