Россияне с утра обстреляли Сумщину и Черниговщину: выпустили почти 50 снарядов
Войска РФ утром выпустили по Сумской области 30 снарядов и 17 мин – по Черниговской
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОК "Север".
"С 07:30 до 07:50 зафиксировали 30 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в район н.п. Мануховка. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
Согласно информации, с 08:10 до 08:45 сообщили о 17 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Сеньковка. Потерь среди о/с и техники нет.
- Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Украины. Так, в Сумской области за 4 декабря было зафиксировано 3 обстрела, 12 "прилетов" вражеских снарядов.
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