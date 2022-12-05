Россияне с утра обстреляли Сумщину и Черниговщину: выпустили почти 50 снарядов

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОК "Север".

"С 07:30 до 07:50 зафиксировали 30 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в район н.п. Мануховка. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Согласно информации, с 08:10 до 08:45 сообщили о 17 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Сеньковка. Потерь среди о/с и техники нет.

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Украины. Так, в Сумской области за 4 декабря было зафиксировано 3 обстрела, 12 "прилетов" вражеских снарядов.

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