Россияне с утра обстреливают Сумщину из артиллерии
В Сумской области утром 27 октября российские оккупанты открыли артиллерийский огонь по Хотинской и Белопольской общинам
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме.
По его словам, ночь в Сумской области была тихой, однако утром россияне стали стрелять из артиллерии по приграничной.
После 7:30 начался обстрел Хотинского общества. Жители соседних ОТО и Сумм слышат эти взрывы.
После восьми часов оккупанты открыли огонь по Белопольской общине.
По состоянию на 8:32 российские обстрелы продолжаются. Подробности сообщают впоследствии.
- После 21.00 25 октября россияне обстреляли Зноб-Новгородскую общину Сумщины и повредили гражданскую инфраструктуру.
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