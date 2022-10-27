Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме.

По его словам, ночь в Сумской области была тихой, однако утром россияне стали стрелять из артиллерии по приграничной.

После 7:30 начался обстрел Хотинского общества. Жители соседних ОТО и Сумм слышат эти взрывы.

После восьми часов оккупанты открыли огонь по Белопольской общине.

По состоянию на 8:32 российские обстрелы продолжаются. Подробности сообщают впоследствии.

После 21.00 25 октября россияне обстреляли Зноб-Новгородскую общину Сумщины и повредили гражданскую инфраструктуру.

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