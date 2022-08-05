Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Россияне дважды обстреляли Никополь из "градов". В город прилетели 40 реактивных снарядов.

"Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных сооружений. Произошло возгорание на местном предприятии - уничтожен автобус и несколько автомобилей. Людей, к счастью, не задело", - подчеркнул глава ОВА.

По Мировской общине оккупанты ударили ракетой X-59. В результате было разрушено жилье и выведен из строя газовод. По предварительной информации, люди не пострадали.

Также россияне обстреляли из "ураганов" и ствольной артиллерии Криворожский район. Под огнем оказались Карповская и Зеленодольская община. Пострадавших нет.

В ночь на 4 августа на Днепропетровщине россияне обстреляли около 50 домов, 30 хозяйственных построек, электролинии и ранили женщину.

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