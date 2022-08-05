Россияне с "ураганов", "градов" и ракетой X-59 обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, газовод и автомобили
В Никопольском и Криворожском районах Днепропетровской области в ночь на 5 августа россияне обстреляли дома, газовод и автомобили
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Россияне дважды обстреляли Никополь из "градов". В город прилетели 40 реактивных снарядов.
"Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных сооружений. Произошло возгорание на местном предприятии - уничтожен автобус и несколько автомобилей. Людей, к счастью, не задело", - подчеркнул глава ОВА.
По Мировской общине оккупанты ударили ракетой X-59. В результате было разрушено жилье и выведен из строя газовод. По предварительной информации, люди не пострадали.
Также россияне обстреляли из "ураганов" и ствольной артиллерии Криворожский район. Под огнем оказались Карповская и Зеленодольская община. Пострадавших нет.
- В ночь на 4 августа на Днепропетровщине россияне обстреляли около 50 домов, 30 хозяйственных построек, электролинии и ранили женщину.
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