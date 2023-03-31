Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"С 08:00 до 08.30 зафиксировано 20 приходов, вероятно, ствольная артиллерия, в районе н.п. Улица (Сумская обл). О потерях среди местного населения и повреждениях от гражданской инфраструктуры информации не поступало", - говорится в сообщении.

Позже оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Александровку Черниговской области. Было зафиксировано 26 приходов за неполный час. Потерь нет.

Ближе к полудню захватчики применили 120 мм минометы в районе Барановки Сумской области. Раненых или погибших нет.