Россияне с начала суток пять раз нарушили режим "тишины" в зоне ООС, стреляли из ПТРК

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Вблизи Новозвановкит враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.



Неподалеку Золотого-4 россияне совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.



В районе Авдеевки оккупанты обстреливали позиции ОС из минометов калибра 82 мм.



В сторону Новотошкивського противник стрелял из противотанкового ракетного комплекса и противотанковых гранатометов.



Потерь среди ВСУ нет.



Силы ОС открывали огонь и заставили противника прекратить активность.

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