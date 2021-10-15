Россияне с начала суток пять раз нарушили режим "тишины" в зоне ООС, стреляли из ПТРК
С начала суток со стороны оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Вблизи Новозвановкит враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Неподалеку Золотого-4 россияне совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
В районе Авдеевки оккупанты обстреливали позиции ОС из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новотошкивського противник стрелял из противотанкового ракетного комплекса и противотанковых гранатометов.
Потерь среди ВСУ нет.
Силы ОС открывали огонь и заставили противника прекратить активность.
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