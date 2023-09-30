Россияне с дрона сбросили снаряд на Казацкое на правобережье Херсонщины: ранен мужчина
Российская оккупационная армия в субботу, 30 сентября, атаковала село Казацкое на правобережье Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечаются, что россияне с дрона сбросили боеприпас на село Казацкое. В результате атаки РФ пострадал 48-летний мужчина: он обратился в больницу, где медики зафиксировали минно-взрывную травму и ранение левой кисти.
- Утром того же дня российские террористы нанесли 2 ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ возле Запорожья. В результате 5 человек получили ранения.
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