Россияне с дрона сбросили снаряд на Казацкое на правобережье Херсонщины: ранен мужчина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечаются, что россияне с дрона сбросили боеприпас на село Казацкое. В результате атаки РФ пострадал 48-летний мужчина: он обратился в больницу, где медики зафиксировали минно-взрывную травму и ранение левой кисти.