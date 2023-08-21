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Россияне с дрона сбросили на жителя Херсонщины взрывчатку: пострадавший в больнице

21 августа, 2023 понедельник
15:37
Война с Россией

Днем 21 августа армия РФ с дрона сбросила на жителя Золотой Балки Херсонской области взрывоопасный предмет, в результате чего человек получил ранение

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

" Около 12:00 россияне сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. В результате атаки он получил множественные обломочные ранения грудной клетки, живота и ноги", - говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.

Новости
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Херсонщина
окупанти
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