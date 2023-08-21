Россияне с дрона сбросили на жителя Херсонщины взрывчатку: пострадавший в больнице

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

" Около 12:00 россияне сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. В результате атаки он получил множественные обломочные ранения грудной клетки, живота и ноги", - говорится в сообщении.



В ОВА уточнили, что пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.