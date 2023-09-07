Россияне с БПЛА сбросили взрывчатку на жителя Херсонщины
Утром 7 сентября российская оккупационная армия атаковала с беспилотника Одрадокаменку Херсонской области, в результате чего пострадал гражданский мужчина
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывной предмет, из-за чего тот получил ранение головы и грудной клетки", - говорится в сообщении.
В ОВА уточнили, что мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
- По данным Генштаба, за минувшие сутки на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Змиевке, Антоновке, Херсону Херсонской области.
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