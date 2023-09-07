Россияне с БПЛА сбросили взрывчатку на жителя Херсонщины

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывной предмет, из-за чего тот получил ранение головы и грудной клетки", - говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.