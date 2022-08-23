Россияне с 24 февраля запустили из Крыма более 750 ракет, возобновление нашего контроля над полуостровом станет историческим антивоенным шагом в Европе, - Зеленский
С 24 февраля из оккупированного Крыма по городам и громадам Украины было запущено 750 различных крылатых ракет
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на саммите Крымской платформы.
"Оккупация превратила Крым, а это действительно райское место для всех нас, превратила в депрессивный и зависимый регион. Регион высоченных заборов, колючей проволоки и беззакония, зону экологической беды и военный плацдарм для распространения агрессии и горя", - сказал он.
Президент добавил, что за время с 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и громадам было запущено 750 разных крылатых ракет.
"Они уничтожили, по меньшей мере, сотни гражданских объектов, школы, университеты, обычные жилые дома, больницы. Восстановление Украиной контроля над полуостровом станет историческим антивоенным шагом в Европе. Это вернет безопасность и справедливость, реинтегрирует Крым в современный мир. Это позволит каждому участнику или участнице Крымской платформы сказать родным и близким, что они могут гордиться нами как миротворцами", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Крым для Украины не просто какая-то территория,
"Не фишка в геополитической игре, как для государства террориста. Для Украины Крым – часть нашего народа, общества, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность", - подытожил президент.
- Как отметил в своем обращении к украинцам президент 22 августа, общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается уже к 3,5 тысячам.
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